Режиссер «Особняка с привидениями» объяснил провал фильма

В интервью The Wrap режиссер фильма «Особняк с привидениями» Джастин Симиен («Мои волосы хотят убивать») рассказал, что в сдержанном принятии его картины виновато неудачное время релиза. «Особняк с привидениями» вышел 28 июля, через неделю с небольшим после того, как грянул «Барбенгеймер»: «Дата релиза была очень сложной — я видел, как «Барби» приближалась, за несколько миль. Меня разочаровали некоторые аспекты нашего релиза, но я не был особо удивлен».

Кассовые сборы «Барби» перевалили за миллиард долларов, а фильм Синиена собрал в мировом прокате 116 миллионов долларов.

Триумф же «Оппенгеймера», вышедшего с «Барби» в один день, Джастин Симиен объясняет тем, что продвижение фильма изначально было построено с учетом присутствия на горизонте картины о самой известной кукле в мире. То, что «Оппенгеймера» снял Кристофер Нолан, Симиен почему-то не счел решающим фактором в успехе проекта. Режиссер решил не говорить и о том, что все остальные его фильмы постигла та же судьба, что и перезагрузку «Особняка с привидениями», даже без кинотяжеловесов на пути.

В «Особняке с привидениями» снялись Лакит Стэнфилд, Розарио Доусон, Оуэн Уилсон, Тиффани Хэддиш, Дэнни Девито, Джейми Ли Кертис, Чейз В. Диллон, Джаред Лето, Дж.Р. Аддучи и Крик Уилсон.