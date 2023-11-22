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Сегодня, 17:40

Режиссер «Сумерек» рассказала, почему Роберта Паттинсона не хотели брать на роль Эдварда

Катерина Воскресенская
Киножурналист
Фото Кадр из фильма «Сумерки»
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В подкасте Happy Sad Confused, посвященном 15-летию «Сумерек», режиссер фильма Кэтрин Хардвик рассказала, что студия Summit Entertainment скептически относилась к выбору Роберта Паттинсона на роль Эдварда: «Когда он пришел ко мне домой, у него вместо волос была просто черная челка, а сам он был не в лучшей форме, так как все время проводил в пабах».

Хардвик отправила актера к продюсерам Summit Entertainment: «Они перезвонили мне и спросили: «Как ты думаешь, сможешь ли ты заставить этого парня хорошо выглядеть?» Я ответила: «Да. Вы видели его скулы? Мы сделаем прическу и все такое, он начнет тренироваться и будет великолепен». Но сначала они в это не поверили».

Ранее Кэтрин Хардвик объясняла, почему сняла только первую часть «Сумерек».

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