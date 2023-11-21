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Сегодня, 12:35

Режиссер «Сумерек» рассказала, почему сняла только первую часть саги

Катерина Воскресенская
Киножурналист
Фото Кадр из фильма «Сумерки»
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На мероприятии, посвященном 15-летию «Сумерек», режиссер первой части саги Кэтрин Хардвик рассказала, почему не стала снимать сиквелы: «Если честно, первая книга мне понравилась больше всех. Получилось свежо и оригинально. Никогда не читала ничего подобного. Обычно в книгах вампиры встречаются в темных переулках Лондона и Парижа, а этих можно было увидеть на деревьях посреди дня. А еще они учились в старшей школе. Я подумала: «Это безумие». Мне нравится».

Хардвик уточнила, что по контракту у нее была возможность снимать остальные части сумеречной саги, но постановщица не была в этом заинтересована.

Однако по мнению Кэтрин Хардвик, над сиквелами «Сумерек» должны были работать режиссеры-женщины, но продолжение истории Беллы и Эдварда сняли мужчины — также было с сериями фильмов «Дивергент» и «Голодные игры».

С другой стороны, Хардвик отметила, что сейчас есть впечатляющие женщины-режиссеры. Например, Пэтти Дженкинс («Чудо-женщина») и Грета Гервиг («Барби»).

Ранее стало известно, почему София Коппола не захотела снимать финальную часть «Сумерек».

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