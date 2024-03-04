Режиссер «Вавилона» Дэмьен Шазелл сообщил о работе над новым фильмом

В подкасте Talking Pictures Дэмьен Шазелл («Одержимость», «Ла-Ла Ленд») рассказал, что работает над сценарием своего нового фильма, но знает, что на большой бюджет для съемок рассчитывать не стоит.

«Я не питаю иллюзий. В ближайшее время я не получу бюджет как у «Вавилона» — по крайней мере, на следующий фильм», — заключил режиссер.

Бюджет фильма Дэмьена Шазелла «Вавилон» оценивался в $ 80 миллионов, а сборы картины в мировом прокате составили $ 78 миллионов.

Подробностей сюжета нового проекта Шазелл не раскрыл.