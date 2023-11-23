Видео
Игры
0
Новости
Матчи
Меню
YouTubе канал «СЭ»
Полная версия
Стиль жизни
Фильмы
Сериалы
Мультфильмы
Суперниндзя
Главная
Стиль жизни и ЗОЖ
Фильмы и сериалы
Новости
Режиссер второго сезона «Локи» рассказал об альтернативном финале сериала
Фильмы и сериалы

23 ноября, 23:45

1 мин.

Режиссер второго сезона «Локи» рассказал об альтернативном финале сериала

Катерина Воскресенская
Киножурналист
Фото Кадр из сериала «Локи»
Читайте нас в ВКонтакте Дзен

В финале второго сезона «Локи» главный герой уничтожил Ткач времени, сохранил все временные линии и стал богом историй. Среди поклонников сериала мнения разделились: одни считают финал триумфальным, другие глубоко трагичным.

Сериал Локи: 2 сезон, обзор финала. Славная миссия: чем закончился второй сезон «Локи» и что показали в сцене после титров

В эпизоде документального проекта «Marvel Studios: Общий сбор», посвященному съемкам второго сезона «Локи», режиссер Аарон Мурхед рассказал о первоначальном видении концовки сериала: «Проблема была в том, что в черновом варианте сценария Локи не уничтожал, а спасал Ткач времени, а потом всходил на трон. Мы понимали, что что-то не так, просто не знали, что именно».

По словам постановщика, позже стало понятно, что в этой версии сценария Локи не шел на жертву и, следовательно, в поступке персонажа не было ничего героического: «Мы подумали, почему бы ему не уничтожить Ткач времени, а затем не взять на себя за него огромную ответственность?».

Аарон Мурхед считает, что заменив собой Ткач времени, Локи возложил на себя тяжелое бремя. По мнению режиссера, сейчас такой финал кажется очевидным, но в период разработки второго сезона это решение стало переломным.

как закончился второй сезон Локи. Обзор второго сезона «Локи»: власть — это одиночество
Сериалы
1
0
Новости холдинга
В ХАМАС выразили надежду на продление перемирия в Газе
Парламент Ливии согласовал с ООН новые шаги по формированию правительства
Путин наградил погибших при атаке ВСУ сотрудников «Черноморнефтегаза» посмертно
Трамп заявил о скатывании США в ад из-за проводимой Байденом политики
Новая рассылка от «Стиля жизни»
Подписывайтесь и участвуйте в еженедельном челлендже
dasdsadada
Наши в НХЛ