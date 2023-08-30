Ридли Скотт хочет выпустить расширенную версию «Наполеона» на 4,5 часа

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В разговоре с изданием Empire прославленный режиссер упомянул, что имеет в запасе второй вариант грядущей исторической драмы. Речь идет о расширенной версии фильма «Наполеон» с Хоакином Фениксом в главной роли. В ноябре в мировой прокат выйдет кинотеатральная версия, хронометраж которой составит 158 минут, однако Ридли Скотт смонтировал еще один вариант длительностью 270 минут.
Сам кинематографист назвал расширенную версию «фантастической». В ней больше внимания уделено Жозефине, в частности ее жизни до знакомства с французским императором. Скотт надеется, что компания Apple, профинансировавшая съемки, поможет ему с релизом масштабного проекта.
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