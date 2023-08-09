Ридли Скотт признался, какое решение считает большой ошибкой в своей карьере

Культовый режиссер признался, какое решение считает большой ошибкой в своей карьере. Несколько лет назад Ридли Скотт, запустивший франшизы «Чужой» и «Бегущий по лезвию», был вынужден отказаться от одной из них из-за конфликта расписаний. В итоге он поставил только ленту «Чужой: Завет», а сиквел «Бегущего по лезвию» перешел к Дени Вильневу.

«Я не должен был принимать то решение. Но мне пришлось. Лучше бы я снял «Бегущего по лезвию 2049», — заявил Скотт. Напомним, что оба фильма вышли на экраны в 2017 году, однако «Чужой: Завет» получил более низкие оценки как от критиков, так и от зрителей.

Тем не менее Ридли Скотт все же приложил руку к созданию сиквела знаковой научно-фантастической картины в качестве исполнительного продюсера, а прямо сейчас он принимает участие в разработке сериала «Бегущий по лезвию 2099».