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Сегодня, 13:05

Ридли Скотт признался, какое решение считает большой ошибкой в своей карьере

Татьяна Беленкова
Киножурналист
Кадр из фильма «Бегущий по лезвию 2049».
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Культовый режиссер признался, какое решение считает большой ошибкой в своей карьере. Несколько лет назад Ридли Скотт, запустивший франшизы «Чужой» и «Бегущий по лезвию», был вынужден отказаться от одной из них из-за конфликта расписаний. В итоге он поставил только ленту «Чужой: Завет», а сиквел «Бегущего по лезвию» перешел к Дени Вильневу.

«Я не должен был принимать то решение. Но мне пришлось. Лучше бы я снял «Бегущего по лезвию 2049», — заявил Скотт. Напомним, что оба фильма вышли на экраны в 2017 году, однако «Чужой: Завет» получил более низкие оценки как от критиков, так и от зрителей.

Тем не менее Ридли Скотт все же приложил руку к созданию сиквела знаковой научно-фантастической картины в качестве исполнительного продюсера, а прямо сейчас он принимает участие в разработке сериала «Бегущий по лезвию 2099».

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