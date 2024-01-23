Новый сезон «Рика и Морти» выйдет в 2025 году

По «Рику и Морти» выпустят аниме в 2024 году

Продолжения приключений безумного ученого Рика Санчеса и его внука Морти Смита придется подождать: восьмой сезон «Рика и Морти» выйдет в 2025 году. Работа над ним приостанавливалась из-за забастовок голливудских сценаристов и актеров, повлиявших на всю индустрию.

Седьмой сезон «Рика и Морти» стартовал неровно из-за увольнения Джастина Ройланда. Он один из создателей проекта, также Ройланд озвучивал главных и некоторых второстепенных персонажей мультсериала. Но к финалу сезон выровнялся.

Впрочем, для тех, кто не может ждать, в этом году по «Рику и Морти» выпустят аниме. Adult Swim представил первый тизер.