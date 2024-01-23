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Рик и Морти 8 сезон: дата выхода
Фильмы и сериалы

Сегодня, 15:15

1 мин.

Новый сезон «Рика и Морти» выйдет в 2025 году

По «Рику и Морти» выпустят аниме в 2024 году
Катерина Воскресенская
Киножурналист
Кадр из мультсериала «Рик и Морти».
Фото Кадр из мультсериала «Рик и Морти»
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Продолжения приключений безумного ученого Рика Санчеса и его внука Морти Смита придется подождать: восьмой сезон «Рика и Морти» выйдет в 2025 году. Работа над ним приостанавливалась из-за забастовок голливудских сценаристов и актеров, повлиявших на всю индустрию.

Кадр из&nbsp;мультсериала &laquo;Рик и&nbsp;Морти&raquo; (Rick and Morty). «Мне стыдно, и мое сердце разбито». Создатель «Рика и Морти» прокомментировал увольнение Джастина Ройланда

Седьмой сезон «Рика и Морти» стартовал неровно из-за увольнения Джастина Ройланда. Он один из создателей проекта, также Ройланд озвучивал главных и некоторых второстепенных персонажей мультсериала. Но к финалу сезон выровнялся.

Рик и&nbsp;Морти, 7 сезон. «Не бойся смерти»: что показали в 10 серии 7 сезона «Рика и Морти»

Впрочем, для тех, кто не может ждать, в этом году по «Рику и Морти» выпустят аниме. Adult Swim представил первый тизер.

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