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Рипли, мини-сериал 2024: сюжет, актеры, трейлер, гда смотреть, дата выхода
Фильмы и сериалы

5 марта, 14:20

1 мин.

Вышел трейлер мини-сериала «Рипли» с Эндрю Скоттом

Катерина Воскресенская
Киножурналист
Кадр из мини-сериала «Рипли»
Фото Кадр из мини-сериала «Рипли»
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Netflix опубликовал трейлер мини-сериала «Рипли», главную роль в котором исполнил Эндрю Скотт. Режиссером проекта выступил Стивен Зеллиан («Однажды ночью»).

Сценарий проекта основан на романах Патриции Хайсмит о Томе Рипли, где главный герой — утонченный авантюрист, не обремененный моральными принципами.

В сериале снялись Джонни Флинн, Дакота Фаннинг, Паскуале Эспозито, Франко Сильвестри, Дэн Маттеуччи, Анджело Фарачи, Элиот Самнер и Лоренцо Аквавива.

Премьера мини-сериала «Рипли» пройдет 4 апреля.

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