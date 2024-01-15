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Роберт Дауни младший назвал работу в Marvel лучшей в своей карьере
Фильмы и сериалы

Сегодня, 15:20

1 мин.

Роберт Дауни-младший назвал работу в Marvel лучшей в своей карьере

Роберт Дауни-младший рассказал, что его работу в Marvel могли недооценить
Катерина Воскресенская
Киножурналист
Кадр из фильма «Мстители: Финал».
Фото Кадр из фильма «Мстители: Финал»
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В подкасте Literally! With Rob Lowe Роберт Дауни-младший рассказал, что считает роль Железного человека одной из лучших в своей карьере.

Правда, по мнению актера, его работу в киновселенной Marvel могли немного недооценить из-за предубеждений к жанру кинокомиксов: «Я чувствовал себя настолько незащищенным после пребывания в коконе Marvel, где, по моему мнению, я сделал одни из лучших работ, которые остались немного незамеченными из-за жанра».

Актер добавил, что после своего MCU-периода ему пришлось выйти из зоны комфорта, что сделало его «обучаемым».

Ранее Роберт Дауни-младший назвал фильм Кристофера Нолана «Оппенгеймер» лучшим проектом, в котором он когда-либо снимался. За роль Льюиса Штраусса актер уже получил «Золотой глобус» и не исключено, что в будущем сможет выиграть «Оскар».

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