Россияне назвали своих любимых российских актеров

26 августа в мире отмечается Международный день актера. Аналитики онлайн-кинотеатра KION опросили жителей России и выяснили, что их привлекает в данной профессии, как часто они смотрят российские сериалы и кого считают любимым российским актером. Всего в опросе приняли участие 2 тысячи человек — мужчины и женщины в возрасте от 18 лет.

Так 61% респондентов признались, что в детстве мечтали стать актером или актрисой. По словам опрошенных, их привлекает творчество (57%), знакомства с интересными людьми (51%), популярность (46%), возможность путешествовать (46%), престижность (24%), динамичный рабочий график (15%), которые отражают профессию актера.

Самым любимым российским актером (47%), согласно опросу, стал Павел Прилучный. Так 56% опрошенных признались, что готовы смотреть фильм или сериал, по причине того, что в нем играет Прилучный. Также в числе любимых актеров россиян — Дмитрий Нагиев (35%), Глафира Тарханова (28%), Павел Деревянко (26%) и Александр Петров (23%).

Кроме того, 49% респондентов смотрят российские сериалы несколько раз в неделю, 27% — несколько раз в месяц, 13% — несколько раз в год, 6% — реже одного раза в год, а 5% затруднились с ответом. Больше всего любят отечественный кинематограф опрошенные в возрастной категории от 55 лет — 54% рассказали, что смотрят отечественные сериалы несколько раз в неделю.