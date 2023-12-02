Видео
Игры
0
Новости
Матчи
Меню
YouTubе канал «СЭ»
Полная версия
Стиль жизни
Фильмы
Сериалы
Мультфильмы
Суперниндзя
Главная
Стиль жизни и ЗОЖ
Фильмы и сериалы
Новости
Российский актер Михаил Грушевский поделился мнением о сериале «Слово пацана»

Сегодня, 17:14

1 мин.

Грушевский — о сериале «Слово пацана»: «Идет речь о хорошем сценарии и драматургии»

Михаил Грушевский.
Фото Global Look Press
Читайте нас в ВКонтакте Дзен

Российский актер Михаил Грушевский в комментарии для «СЭ» поделился мнением о сериале «Слово пацана».

«Я слышал про этот сериал. У меня жена его смотрит и говорит, что это очень качественная работа. Мы знаем, что есть некоторые обвинения в романтизации уголовщины. Но это удивительная вещь. Когда я был юным, я слышал, что Высоцкого обвиняли в этом, а потом и Розенбаума, теперь этот сериал будут в таком обвинять. Судя по всему, идет речь о хорошем сценарии, хорошей драматургии этого фильма и об очень хорошей актерской работе. Я, как человек, у которого карьера началась в конце 80-х годов, все это очень хорошо помню. Мне самому приходилось общаться, все это было вокруг нас. Знаю, что Сергей Бурунов блестяще сыграл свою роль в этом сериале. Это для него большой прорыв, большой успех», — сказал Грушевский корреспонденту «СЭ» Сергею Жукову.

Сюжет разворачивается в 80-е годы. Родители пытаются выживать в эпоху всеобщего безденежья, а их дети тем временем предоставлены сами себе и пытаются адаптироваться к уличным законам.

В сериале снялись Иван Янковский, Рузиль Минекаев, Леон Кемстач, Елизавета Базыкина, Анна Пересильд, Сергей Бурунов и многие другие.

Михаил Грушевский
Сериалы
3
Обсудить
Новости холдинга
MWM заявил о больших потерях ВСУ из-за двойных ударов «Искандеров»
Двухмиллионный посетитель выставки «Россия» выиграл экскурсию на Саяно-Шушенскую ГЭС
Рейтинг доверия украинцев к Залужному превысил показатель Зеленского
Чувство номера: ЦБ сообщил о запуске переводов по СБП в пять стран
Новая рассылка от «Стиля жизни»
Подписывайтесь и участвуйте в еженедельном челлендже
dasdsadada

Наши в НХЛ