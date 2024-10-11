Кто снялся в фильме «Руки Вверх!»

Сегодня, 13:45
10 октября в российских кинотеатрах стартовали показы фильма «Руки Вверх!». Музыкальный блокбастер Аскара Узабаева повествует о творческом пути одной из самых известных российских поп-групп. Рассказали, кто снялся в проекте.
Энджел Жуков — Сергей Жуков в юности;
Олег Алмазов — папа Сергея Жукова;
Илья Русь — Алексей Потехин в молодости;
Анна Котова — директор группы;
Наталия Поборцева — Ира Томилова в молодости;
Евгений Ковалюк — Евгений, организатор концерта;
Анжелика Легостаева — журналистка;
Зарина Бахтиева — журналистка;
Андрей Гнып — охранник;
Валерий Борисов — бандит;
Екатерина Рыженкова — фанатка;
Михаил Коновалов — пациент психиатрической больницы;
Анастасия Светличная — танцовщица;
Анатолий Шевелев — ведущий фестиваля;
Александер Васаби — ведущий музыкального канала.