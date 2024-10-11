Кто снялся в фильме «Руки Вверх!»

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10 октября в российских кинотеатрах стартовали показы фильма «Руки Вверх!». Музыкальный блокбастер Аскара Узабаева повествует о творческом пути одной из самых известных российских поп-групп. Рассказали, кто снялся в проекте.

Актеры и персонажи фильма «Руки Вверх!»