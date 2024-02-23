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Рыцарь семи королевств: приквел Игры Престолов, дата выхода, что известно, где смотреть
Фильмы и сериалы

23 февраля, 22:00

1 мин.

Стало известно, когда выйдет новый приквел «Игры престолов»

Лолита Сотникова
Заместитель шеф-редактора раздела «Стиль жизни»
Кадр из сериала «Дом дракона».
Фото Кадр из сериала «Дом дракона»
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Генеральный директор Warner Bros. Discovery Дэвид Заслав рассказал, когда выйдет новый приквел «Игры престолов» — сериал «Рыцарь Семи королевств». По его словам, премьера ожидается в конце 2025 года на платформе «Max».

Проект расскажет о рыцаре Дункане Высоком и его оруженосце Эйегоне Таргариене, будущем короле Семи королевств. Действие развернется за 90 лет до событий сериала «Игра престолов».

Сейчас сценарист и исполнительный продюсер Джордж Р.Р. Мартин занимается подготовкой к производству спин-оффа. Ожидается, что съемки сериала начнутся в этом году.

«Рыцарь Семи королевств» станет вторым спин-офф «Игры престолов». Решение о его создании было принято на фоне чрезвычайного успеха первого приквела «Дом дракона».

Кадр из&nbsp;сериала &laquo;Дом Дракона&raquo;. Стало известно, когда выйдет второй сезон «Дома Дракона»

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