С Алека Болдуина сняли обвинения в непреднамеренном убийстве

Менее чем за две недели до начала суда по поводу стрельбы на съемках фильма «Ржавчина», которая привела к убийству оператора Галины Хатчинс, с актера и продюсера Алека Болдуина и оружейницы Ханны Гутьеррес-Рид сняли обвинения в непреднамеренном убийстве.

Обвинение заявило, что ему стали известны новые факты, из-за которых Болдуина нельзя предъявить обвинения. Но прокуроры также отметили, что расследование продолжится и актера могут обвинить повторно.

Убийство Галины Хатчинс произошло в октябре 2021 года. По сообщениям СМИ, в магазине пистолета, из которого стрелял Болдуин, оказался боевой патрон. В результате выстрела был ранен режиссер Джоэл Соуса и убита оператор Галина Хатчинс.