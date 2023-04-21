Игры
0
Новости
Матчи
Меню
YouTubе канал «СЭ»
Полная версия
Стиль жизни
Фильмы
Сериалы
Мультфильмы
Главная
Стиль жизни и ЗОЖ
Фильмы и сериалы

Сегодня, 16:15

С Алека Болдуина сняли обвинения в непреднамеренном убийстве

Георгий Амиян
Киножурналист
Алек Болдуин.
Фото Кадр из фильма.
Telegram Дзен

Менее чем за две недели до начала суда по поводу стрельбы на съемках фильма «Ржавчина», которая привела к убийству оператора Галины Хатчинс, с актера и продюсера Алека Болдуина и оружейницы Ханны Гутьеррес-Рид сняли обвинения в непреднамеренном убийстве.

Обвинение заявило, что ему стали известны новые факты, из-за которых Болдуина нельзя предъявить обвинения. Но прокуроры также отметили, что расследование продолжится и актера могут обвинить повторно.

Убийство Галины Хатчинс произошло в октябре 2021 года. По сообщениям СМИ, в магазине пистолета, из которого стрелял Болдуин, оказался боевой патрон. В результате выстрела был ранен режиссер Джоэл Соуса и убита оператор Галина Хатчинс.

Фильмы
1
0
Читайте также
Российские силы взяли в котел группировку ВСУ в Артемовске
Киодо: страны G7 рассматривают запрет на экспорт в Россию почти всех товаров
Forbes назвал Дурова самым обедневшим миллиардером из РФ
Автомобиль сбил велосипедиста на пешеходном переходе на юго-западе Москвы
Новая рассылка от «Стиля жизни»
Подписывайтесь и участвуйте в еженедельном челлендже
Популярное видео
Кошмар в юниорском хоккее
«Колорадо» — «Сиэтл»: видеообзор, первый раунд Кубка Стэнли
«Нью-Джерси» — «Рейнджерс»: видеообзор, первый раунд Кубка Стэнли
«Торонто» — «Тампа-Бэй»: видеообзор, первый раунд Кубка Стэнли
«Вегас» — «Виннипег»: видеообзор, первый раунд Кубка Стэнли
Капризова удалили до конца матча за драку
«Эдмонтон» — «Лос-Анджелес»: видеообзор, первый раунд Кубка Стэнли
«Даллас» — «Миннесота»: видеообзор, первый раунд Кубка Стэнли
«Бостон» — «Флорида»: видеообзор, первый раунд Кубка Стэнли
«Каролина» — «Айлендерс»: видеообзор, первый раунд Кубка Стэнли
«Авангард» может остаться без звезд
«Торонто» — «Тампа-Бэй»: видеообзор, первый раунд Кубка Стэнли
«Нью-Джерси» — «Рейнджерс»: видеообзор, первый раунд Кубка Стэнли
«Колорадо» — «Сиэтл»: видеообзор, первый раунд Кубка Стэнли
«Вегас» — «Виннипег»: видеообзор, первый раунд Кубка Стэнли
Топ-10: главные события в 100-летней истории «Динамо»
Быстров: что со «Спартаком»? Пофигизм «Зенита»
Куда идти Никите Гусеву?
«Даллас» — «Миннесота»: видеообзор, первый раунд Кубка Стэнли
«Эдмонтон» — «Лос-Анджелес»: видеообзор, первый раунд Кубка Стэнли
«Бостон» — «Флорида»: видеообзор, первый раунд Кубка Стэнли
«Каролина» — «Айлендерс»: видеообзор, первый раунд Кубка Стэнли
Анонс Кубка Стэнли, будущее «Вашингтона» и «Питтсбурга»
Перед финалом Кубка Гагарина и сезон в ВХЛ
Ротенберг — тренер сборной
«Валенсия» — «Севилья»: видеообзор матча, 29-й тур чемпионата Испании
Самые обсуждаемые
24 часа
3 дня
Неделя

Опубликован новый трейлер фильма «Форсаж 10»