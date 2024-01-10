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SAG Awards, премия Гильдии актеров США: номинанты
Фильмы и сериалы

Сегодня, 22:20

2 мин.

Объявлены номинанты на премию Гильдии актеров США

Катерина Воскресенская
Киножурналист
Кадр из фильма «Барби»
Фото Кадр из фильма «Барби»
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Стали известны номинанты SAG Awards (премии Гильдии актеров США). Главными среди них стали фильмы «Оппенгеймер» Кристофера Нолана и «Барби» Греты Гервиг.

Список основных номинаций

Фильмы

Лучший актерский состав:

  • «Американское чтиво»

  • «Барби»

  • «Цвет пурпурный»

  • «Убийцы цветочной луны»

  • «Оппенгеймер»

Лучшая актриса:

  • Аннетт Бенинг («Дайана Найэд»)

  • Лили Гладстоун («Убийцы цветочной луны»)

  • Кэри Маллиган («Маэстро»)

  • Марго Робби («Барби»)

  • Эмма Стоун («Бедные-несчастные»)

Лучший актер:

  • Брэдли Купер («Маэстро»)

  • Колман Доминго («Растин»)

  • Пол Джаматти («Оставленные»)

  • Киллиан Мерфи («Оппенгеймер»)

  • Джеффри Райт («Американское чтиво»)

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Лучшая актриса второго плана:

  • Эмили Блант («Оппенгеймер»)
  • Даниэль Брукс («Цвет пурпурный»)
  • Пенелопа Крус («Феррари»)
  • Джоди Фостер («Дайана Найэд»)
  • Давайн Джой Рэндольф («Оставленные»)

Лучший актер второго плана:

  • Стерлинг К. Браун («Американское чтиво»)

  • Уиллем Дефо («Бедные-несчастные»)

  • Роберт Де Ниро («Убийцы цветочной луны»)

  • Роберт Дауни мл. («Оппенгеймер»)

  • Райан Гослинг («Барби»)

Кадр из сериала «Наследники»
Фото Кадр из сериала «Наследники»

Сериалы

Лучший актерский состав (драматический сериал):

  • «Корона»

  • «Позолоченный век»

  • «Одни из нас»

  • «Утреннее шоу»

  • «Наследники»

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Лучший актерский состав (комедийный сериал):

  • «Начальная школа «Эбботт»»

  • «Барри»

  • «Медведь»

  • «Убийства в одном здании»

  • «Тед Лассо»

30-я ежегодная церемония вручения SAG Awards будет транслироваться в прямом эфире на платформе Netflix 24 февраля.

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