Объявлены номинанты на премию Гильдии актеров США

Сегодня, 22:20
Стали известны номинанты SAG Awards (премии Гильдии актеров США). Главными среди них стали фильмы «Оппенгеймер» Кристофера Нолана и «Барби» Греты Гервиг.
«Барби»
«Цвет пурпурный»
«Убийцы цветочной луны»
«Оппенгеймер»
Лили Гладстоун («Убийцы цветочной луны»)
Кэри Маллиган («Маэстро»)
Марго Робби («Барби»)
Эмма Стоун («Бедные-несчастные»)
Колман Доминго («Растин»)
Пол Джаматти («Оставленные»)
Киллиан Мерфи («Оппенгеймер»)
Джеффри Райт («Американское чтиво»)
Уиллем Дефо («Бедные-несчастные»)
Роберт Де Ниро («Убийцы цветочной луны»)
Роберт Дауни мл. («Оппенгеймер»)
Райан Гослинг («Барби»)
«Позолоченный век»
«Одни из нас»
«Утреннее шоу»
«Наследники»
«Барри»
«Медведь»
«Убийства в одном здании»
«Тед Лассо»
30-я ежегодная церемония вручения SAG Awards будет транслироваться в прямом эфире на платформе Netflix 24 февраля.