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Самая большая луна: дата выхода и трейлер, актеры, где смотреть
Фильмы и сериалы

Сегодня, 19:45

1 мин.

Фэнтези «Самая большая луна» выйдет в российский прокат 4 июля

Катерина Воскресенская
Киножурналист
Кадр из фильма «Самая большая луна»
Фото Кадр из фильма «Самая большая луна»
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4 июля в прокат выйдет картина «Самая большая луна». Режиссером и сценаристом проекта выступил Алексей Попогребский, известный работой над фильмами «Коктебель» и «Простые вещи».

«Самая большая луна» рассказывает об эмерах и сверхлюдях, не способных на любовь. Когда наступает угроза их существованию, молодой эмер-полукровка Денис отправляется на поиски избранной, которая способна все изменить.

В фильме снялись Симона Куст, Иван Ивашов, Филипп Янковский, Аристарх Венес, Таша Цветкова, Александр Гришин, Павел Голубев, Владимир Гарцунов, Артем Кисаков и Иван Капорин.

Премьера картины «Самая большая луна» пройдет в российских кинотеатрах 4 июля.

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