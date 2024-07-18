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Санни сериал 2024: дата выхода серий и трейлер — где смотреть
Фильмы и сериалы

Сегодня, 21:30

1 мин.

Сериал «Санни»: расписание выхода эпизодов

4 серия сериала «Санни» выйдет 24 июля
Катерина Воскресенская
Киножурналист
Кадр из сериала «Санни»
Фото Кадр из сериала «Санни»
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На Apple TV+ вышел третий эпизод сериала «Санни». Проект рассказывает о Сьюзи, жизнь которой меняется после того, как ее муж и сын исчезли в загадочной авиакатастрофе.

В качестве «утешения» технологическая компания мужа подарила главной героине домашнего робота нового поколения — Санни. Вместе им предстоит разобраться, что на самом деле случилось с семьей Сьюзи.

В сериале снялись Рашида Джонс, Хидэтоси Нисидзима, Джоэнна Сотомура, Джуди Онг, Дзюн Кунимура, Син Симидзу и Казуко Сакагами.

Расписание релиза эпизодов сериала «Санни»

1 серия 10 июля
2 серия 10 июля
3 серия 17 июля
4 серия 24 июля
5 серия 31 июля
6 серия 7 августа
7 серия 14 августа
8 серия 21 августа
9 серия 28 августа
10 серия 4 сентября
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