Сериал «Санни»: расписание выхода эпизодов

На Apple TV+ вышел третий эпизод сериала «Санни». Проект рассказывает о Сьюзи, жизнь которой меняется после того, как ее муж и сын исчезли в загадочной авиакатастрофе.

В качестве «утешения» технологическая компания мужа подарила главной героине домашнего робота нового поколения — Санни. Вместе им предстоит разобраться, что на самом деле случилось с семьей Сьюзи.

В сериале снялись Рашида Джонс, Хидэтоси Нисидзима, Джоэнна Сотомура, Джуди Онг, Дзюн Кунимура, Син Симидзу и Казуко Сакагами.

Расписание релиза эпизодов сериала «Санни»