Сериал «Санни»: расписание выхода эпизодов

Сегодня, 21:30
На Apple TV+ вышел третий эпизод сериала «Санни». Проект рассказывает о Сьюзи, жизнь которой меняется после того, как ее муж и сын исчезли в загадочной авиакатастрофе.
В качестве «утешения» технологическая компания мужа подарила главной героине домашнего робота нового поколения — Санни. Вместе им предстоит разобраться, что на самом деле случилось с семьей Сьюзи.
В сериале снялись Рашида Джонс, Хидэтоси Нисидзима, Джоэнна Сотомура, Джуди Онг, Дзюн Кунимура, Син Симидзу и Казуко Сакагами.
|1 серия
|10 июля
|2 серия
|10 июля
|3 серия
|17 июля
|4 серия
|24 июля
|5 серия
|31 июля
|6 серия
|7 августа
|7 серия
|14 августа
|8 серия
|21 августа
|9 серия
|28 августа
|10 серия
|4 сентября