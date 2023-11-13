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Сегодня, 18:05

Сценарист «Локи» рассказал о значении трека The Velvet Underground в пятой серии

Катерина Воскресенская
Киножурналист
Кадр из сериала «Локи».
Фото Кадр из сериала «Локи».
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В пятом эпизоде сериала «Локи» «Наука / Фантастика» Сильвия пришла в магазин виниловых пластинок, где продавец, заметив, что она не в настроении, посоветовал Локи-варианту обратить внимание на песню, которая, по его мнению, либо улучшит настроение Сильвии, либо сделает только хуже.

Трек Oh! Sweet Nuthin' группы The Velvet Underground стал последним, что услышала героиня до исчезновения временной линии, в которой находилась.

Сценарист «Локи» Эрик Мартин рассказал, что музыка The Velvet Underground ассоциируется у него со всем вторым сезоном: «Аарон и Джастин (режиссеры второго сезона. — Прим. «СЭ») много говорили об этом. Именно такую атмосферу они хотели создать, что было забавно, учитывая, что я слушал The Velvet Underground на протяжении всего сезона».

Мартин добавил, что не обсуждал с режиссерами музыку в эпизоде, они сами пришли к идее использовать песню The Velvet Underground. Oh! Sweet Nuthin рассказывает о хаотичности мира и поисках смысла.

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