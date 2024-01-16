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Сценарист Медведя выиграл Эмми в номинации Лучший сценарий эпизода комедийного сериала
Фильмы и сериалы

Сегодня, 06:02

1 мин.

Сценарист «Медведя» Кристофер Сторер выиграл «Эмми»

Катерина Воскресенская
Киножурналист
Кадр из сериала «Медведь»
Фото Кадр из сериала «Медведь»
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Мы продолжаем рассказывать о победителях премии «Эмми-2023».

Кристофер Сторер стал лауреатом в номинации «Лучший сценарий эпизода комедийного сериала» за эпизод «Система» сериала «Медведь», в котором Карми пытается поделиться опытом с сотрудниками The Original Beef of Chicagoland, но, похоже, они от этого не в восторге.

Чтобы отстоять свою точку зрения, главный герой привлекает к работе молодого талантливого повара.

Ранее стало известно, что Джереми Аллен Уайт получил «Эмми» в номинации «Лучшая мужская роль в комедийном телесериале».

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