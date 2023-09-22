Сценарист «Тора» рассказал о выборе Натали Портман на роль Джейн Фостер

В 2011 году на экраны вышла картина Кеннета Браны «Тор». Бога грома в ней сыграл Крис Хемсворт, а его спутницу астрофизика Джейн Фостер — Натали Портман.

В книге Дейва Гонсалеса, Джоанны Робинсон и Гэвина Эдвардса MCU: The Reign of Marvel Studios один из сценаристов фильма Зак Стенц рассказал, что Брана искал на роль Джейн актрису, которая в полной мере сможет передать высокий интеллект персонажа: «Он был очень увлечен ею (Натали Портман, — прим.), но не в романтическом смысле, а ее интеллектом. Джейн — физик, и нам нужен был кто-то, кто смог бы передать весь ее интеллект. Вот что его в ней поразило. Простите, но он сказал: «Потому что последнее, что нам нужно, это физик-ядерщик Дениз Ричардс».

Дениз Ричардс сыграла физика-ядерщика в фильме о Джеймсе Бонде 1999 года «И целого мира мало» и получила за свой перформанс премию «Золотая малина».

Натали Портман появилась в образе Джейн Фостер еще в нескольких проектах MCU. В последний раз в фильме Тайки Вайтити «Тор: Любовь и Гром», где ее героиня получила развитие и стала Могучим Тором.