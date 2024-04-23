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Сегун 2 сезон: будет ли, что известно о продолжении сериала
Фильмы и сериалы

Сегодня, 22:00

1 мин.

Стало известно, будет ли 2 сезон сериала «Сегун»

Катерина Воскресенская
Киножурналист
Кадр из мини-сериала «Сегун»
Фото Кадр из мини-сериала «Сегун»
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На FX завершился мини-сериал «Сегун» о терпящем крушение английском штурмане, попадающем в закрытую для европейцев Страну восходящего солнца. Финальный эпизод получил название «Мечта о мечте».

Действие проекта, основанного на одноименном романе Джеймса Клавелла, разворачивается в 1600 году. По сюжету главный герой пытается найти свое место в японском обществе.

Мини-сериал получил 99% одобрения критиков на Rotten Tomatoes, а зрители оценили «Сегун» в 91%.

Несмотря на безусловный успех проекта, второго сезона анонсировано не было. Как сообщил шоураннер «Сегуна» Джастин Маркс, продолжения сериала не планируется.

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