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Сегун 2024: будет ли 2 и 3 сезон, что известно о продолжении сериала
Фильмы и сериалы

Сегодня, 12:00

1 мин.

Сериал «Сегун» продлили на второй и третий сезоны

Катерина Воскресенская
Киножурналист
Кадр из сериала «Сегун»
Фото Кадр из сериала «Сегун»
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Стало известно, что FX и Hulu готовят не один, а сразу два сезона многосерийной драмы «Сегун» — несмотря на первоначальные заверения шоураннера проекта в том, что продолжения истории в планах нет.

К работе над вторым и третьим сезоном шоу приступят уже летом.

«Сегун» представляет собой экранизацию одноименного исторического романа Джеймса Клавелла. FX и Hulu сотрудничают с наследниками писателя, чтобы сформировать продолжение истории — первый сезон полностью охватил книгу Клавелла.

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