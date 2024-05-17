Сериал «Сегун» продлили на второй и третий сезоны

Стало известно, что FX и Hulu готовят не один, а сразу два сезона многосерийной драмы «Сегун» — несмотря на первоначальные заверения шоураннера проекта в том, что продолжения истории в планах нет.

К работе над вторым и третьим сезоном шоу приступят уже летом.

«Сегун» представляет собой экранизацию одноименного исторического романа Джеймса Клавелла. FX и Hulu сотрудничают с наследниками писателя, чтобы сформировать продолжение истории — первый сезон полностью охватил книгу Клавелла.