На FX вышел финальный эпизод мини-сериала «Сегун»

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Сегодня, 23 апреля на платформе FX вышел десятый финальный эпизод мини-сериала «Сегун». Проект по мотивам одноименного романа Джеймса Клавелла рассказывает о терпящем крушение английском штурмане, который попадает в закрытую для европейцев Страну восходящего солнца.

На Rotten Tomatoes мини-сериал получил почти стопроцентное одобрение критиков — 99%. Зрители были несколько строже, оценив «Сегун» в 91%.

В мини-сериале снялись Космо Джарвис, Анна Саваи, Таданобу Асано, Юки Кэдоин, Акико Кобаяси, Хироюки Санада, Ли Ы-щин и Такэхиро Хира.