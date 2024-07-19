Стало известно, когда могут начаться съемки 2 сезона сериала «Сегун»

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Издание Variety сообщает, что съемки продолжения сериала «Сегун» могут начаться в начале 2025 года.

Глава телесети FX Джон Ландграф рассказал, что первый сезон исторической драмы снимался около 200 дней. Вероятно, ориентировочно столько же времени потребуется для работы над продолжением проекта.

«Сегун» представляет собой экранизацию одноименного исторического романа Джеймса Клавелла и рассказывает историю английского штурмана, пытающегося найти свое место в японском обществе.

Ранее стало известно, что «Сегун» собрал 25 номинаций на премию «Эмми».