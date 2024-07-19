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Сегун сериал: когда будут снимать 2 сезон — что известно
Фильмы и сериалы

Сегодня, 11:45

1 мин.

Стало известно, когда могут начаться съемки 2 сезона сериала «Сегун»

Катерина Воскресенская
Киножурналист
Кадр из сериала «Сегун»
Фото Кадр из сериала «Сегун»
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Издание Variety сообщает, что съемки продолжения сериала «Сегун» могут начаться в начале 2025 года.

Глава телесети FX Джон Ландграф рассказал, что первый сезон исторической драмы снимался около 200 дней. Вероятно, ориентировочно столько же времени потребуется для работы над продолжением проекта.

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«Сегун» представляет собой экранизацию одноименного исторического романа Джеймса Клавелла и рассказывает историю английского штурмана, пытающегося найти свое место в японском обществе.

Ранее стало известно, что «Сегун» собрал 25 номинаций на премию «Эмми».

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