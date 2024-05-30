Вышел трейлер фильма «Семейное дело» с Николь Кидман и Заком Эфроном

Netflix опубликовал трейлер фильма «Семейное дело», главные роли в котором сыграли Николь Кидман и Зак Эфрон. Режиссером проекта выступил Ричард ЛаГравенес («P.S. Я люблю тебя»).

По сюжету Зара работает ассистенткой у кинозвезды Криса Коула. Устав от его эксцентричности и нарциссизма, героиня решает уволиться. Однако вскоре Зара обнаруживает, что ее стремление дистанцироваться не помогло, ведь Крис начал встречаться с ее матерью.

В фильме снялись Джои Кинг, Кэти Бейтс, Лайза Коши, Шерри Кола, Джиссетт Валентайн, Оливия Маклин, Бет Би Паркер и Аньес Маясари.

Премьера картины «Семейное дело» пройдет 28 июня на платформе Netflix.