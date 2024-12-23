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Съемки 5 сезона сериала Очень странные дела завершены
Фильмы и сериалы

Сегодня, 15:05

1 мин.

Съемки 5-го сезона «Очень странных дел» завершены

Катерина Воскресенская
Киножурналист
Кадр из сериала «Очень странные дела», реж. Мэтт Даффер, Росс Даффер / Netflix
Фото Кадр из сериала «Очень странные дела», реж. Мэтт Даффер, Росс Даффер / Netflix
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Съемки пятого сезона сериала «Очень странные дела» завершены, сообщил Netflix в своих официальных соцсетях. Дата выхода финальной части мистического проекта пока не была анонсирована, однако известно, что премьера пятого сезона пройдет в 2025 году.

Премьера первого сезона «Очень странных дел» состоялась в 2016 году, второго — в 2017-м. Третий сезон проекта вышел в 2019 году, а 4-й — в 2022-м.

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В пятом сезоне «Очень странных дел» все основные актеры вернутся к своим ролям. Также к касту сериала присоединилась звезда «Треминатора» Линда Хэмилтон.

Кадры из 5-го сезона сериала «Очень странные дела»

Кадр со съемок сериала «Очень странные дела», реж. Мэтт Даффер, Росс Даффер / Netflix
Фото Кадр со съемок сериала «Очень странные дела», реж. Мэтт Даффер, Росс Даффер / Netflix
Кадр со съемок сериала «Очень странные дела», реж. Мэтт Даффер, Росс Даффер / Netflix
Фото Кадр со съемок сериала «Очень странные дела», реж. Мэтт Даффер, Росс Даффер / Netflix
Кадр со съемок сериала «Очень странные дела», реж. Мэтт Даффер, Росс Даффер / Netflix
Фото Кадр со съемок сериала «Очень странные дела», реж. Мэтт Даффер, Росс Даффер / Netflix
Кадр со съемок сериала «Очень странные дела», реж. Мэтт Даффер, Росс Даффер / Netflix
Фото Кадр со съемок сериала «Очень странные дела», реж. Мэтт Даффер, Росс Даффер / Netflix
Кадр со съемок сериала «Очень странные дела», реж. Мэтт Даффер, Росс Даффер / Netflix
Фото Кадр со съемок сериала «Очень странные дела», реж. Мэтт Даффер, Росс Даффер / Netflix
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