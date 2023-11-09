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Сегодня, 17:00

Съемки «Хроник Нарнии» Греты Гервиг начнутся в следующем году

Катерина Воскресенская
Киножурналист
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Летом стало известно, что режиссер самой кассовой картины этого года Грета Гревиг снимет для платформы Netflix минимум два фильма по книгам «Хроники Нарнии». Теперь в интервью Collider председатель Netflix Films Скотт Стубер сообщил, что производство «Хроник Нарнии» начнется в 2024 году: «Что ж, полагаю, люди знают, что мы очень хотим начать работу над «Нарнией» Греты Гервиг — это будет в следующем году».

Ранее Стубер рассказал о том, что работа над «Энолой Холмс 3» с Милли Бобби Браун уже началась.

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