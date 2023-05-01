Съемки новой «Миссии: невыполнима» завершены

Режиссер «Миссии: невыполнима. Смертельная расплата. Часть 1» Кристофер МакКуоори сообщил о завершении съемок картины. В своей публикации МакКуоори также поблагодарил съемочную команду и актеров.

«Лучшая команда, которая когда-либо была и будет. Те, кто здесь не были, никогда не поймут. Те, кто были — никогда не забудут».