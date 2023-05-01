Съемки новой «Миссии: невыполнима» завершены

Сегодня, 15:50
Режиссер «Миссии: невыполнима. Смертельная расплата. Часть 1» Кристофер МакКуоори сообщил о завершении съемок картины. В своей публикации МакКуоори также поблагодарил съемочную команду и актеров.
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