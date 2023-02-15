Съемки второго сезона «Игры в кальмара» стартуют этим летом

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После того, как сериал «Игра в кальмара» получил шесть наград премии «Эмми», его продолжения ждали многие. Наконец актер Ли Джон Джэ, сыгравший роль Сон Ки Хуна (центрального персонажа первого сезона), в интервью южнокорейскому изданию рассказал, что съемки продолжения стартуют летом 2023 года. Они будут масштабнее и могут продлиться около 10 месяцев.
Увидеть результат зрители смогут не раньше конца 2024 года.
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