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Сегодня, 16:15

Съемки второго сезона «Игры в кальмара» стартуют этим летом

Ольга Стрельникова
Фото Кадр из сериала «Игра в кальмара»
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После того, как сериал «Игра в кальмара» получил шесть наград премии «Эмми», его продолжения ждали многие. Наконец актер Ли Джон Джэ, сыгравший роль Сон Ки Хуна (центрального персонажа первого сезона), в интервью южнокорейскому изданию рассказал, что съемки продолжения стартуют летом 2023 года. Они будут масштабнее и могут продлиться около 10 месяцев.

Увидеть результат зрители смогут не раньше конца 2024 года.

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