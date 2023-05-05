Съемки второго сезона «Колец власти» закончат без сценаристов на площадке

По данным Variety, Amazon закончит съемки второго сезона сериала «Властелин колец: Кольца власти» без шоураннеров, сценаристов и продюсеров, которые отвечают за сценарий. Они не могут участвовать в производстве из-за забастовки сценаристов.