Съемки второго сезона «Уэнсдэй» станут приоритетом для Netflix

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Забастовка голливудских сценаристов завершена. Работа над самыми ожидаемыми проектами продолжается. По данным Variety, Netflix бросит все силы на создание второго сезона «Уэнсдэй» (Wednesday). Сериал сосредоточен на обучении дочери Гомеса и Мортиши Аддамс в академии Nevermore. Ориентировочно к работе над сценарием «Уэнсдэй» авторы могут вернуться к концу года.
Сериал основан на культовом ситкоме «Семейка Аддамс». Четыре из восьми эпизодов «Уэнсдэй» срежиссировал Тим Бертон.
В проекте играют Дженна Ортега, Эмма Майерс, Исаак Ордонес, Джой Сандэй, Джорджи Фармер, Кристина Риччи, Гвендолин Кристи, Луис Гусман и Кэтрин Зета-Джонс.
Ранее мы сообщали, когда пройдет премьера второго сезона сериала HBO «Дом Дракона».