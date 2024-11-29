На Netflix вышел сериал «Сенна» о легенде «Формулы-1»

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Сегодня, 29 ноября, на стриминге Netflix состоялась премьера мини-сериала «Сенна». В проект вошло шесть эпизодов.
Спортивная драма расскажет о жизни и карьере бразильского автогонщика Айртона Сенны, трехкратного чемпиона мира в классе «Формула-1».
За 10 лет выступлений Айртон Сенна выиграл 41 гонку и завоевал 65 поул-позиций. Журналисты прозвали Сенну «Волшебником» и «Человеком дождя».
В проекте снялись Габриел Леони, Кая Скоделарио, Мэтт Мелла, Йоханнес Хайнрихс, Джо Херст, Стивен Макинтош, Феликс Майр, Патрик Кеннеди, Роб Комптон и Леон Окенден.