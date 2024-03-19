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Сенсация 2024: трейлер, когда выйдет, о чем фильм, актеры, где смотреть
Фильмы и сериалы

19 марта, 13:35

1 мин.

Вышел трейлер картины «Сенсация» с Джиллиан Андерсон и Билли Пайпер

Катерина Воскресенская
Киножурналист
Кадр из фильма «Сенсация».
Фото Кадр из фильма «Сенсация»
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Netflix опубликовал большой трейлер фильма «Сенсация», главные роли в котором сыграли Джиллиан Андерсон и Билли Пайпер.

Картина, срежиссированная Филипом Мартином («Корона»), рассказывает об интервью BBC Newsnight, которое ведущая Эмили Мейтлис брала у принца Эндрю в 2019 году.

Член королевской семьи подпал под пристальное внимание СМИ после того, как его имя стало фигурировать в расследовании по делу финансиста Джеффри Эпштейна, осужденного за торговлю несовершеннолетними людьми.

В фильме снялись Джиллиан Андерсон, Кили Хоуз, Руфус Сьюэлл, Ромола Гарай, Билли Пайпер, Ифа Хайндс, Ричард Гулдинг, Тим Бентинк, Раффаэлло Дегруттола и Гэвин Спокс.

Премьера фильма «Сенсация» пройдет 5 апреля на платформе Netflix.

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