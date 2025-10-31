Видео
Сентиментальная ценность фильм 2025: трейлер и дата выхода в России
Фильмы и сериалы

31 октября, 14:35

1 мин.

Вышел новый трейлер фильма «Сентиментальная ценность»

Катерина Воскресенская
Киножурналист
Кадр из фильма «Сентиментальная ценность», реж. Йоаким Триер, Arte France Cinema, Film i Vast, BBC Film
Фото Кадр из фильма «Сентиментальная ценность», реж. Йоаким Триер, Arte France Cinema, Film i Vast, BBC Film

NEON опубликовал новый трейлер фильма Йоакима Триера «Сентиментальная ценность». Картина рассказывает о режиссере, который пытается наладить отношения со своими детьми.

В этом году фильм «Сентиментальная ценность» получил Гран-при Каннского кинофестиваля.

78-й Каннский кинофестиваль: все лауреаты, победители&nbsp;&mdash; какой фильм победил.Канны — 2025: все победители 78-го кинофестиваля

Кто снялся в фильме «Сентиментальная ценность»

В картине снялись Ренате Реинсве, Стеллан Скарсгард, Инга Ибсдоттер Лиллеос, Эль Фаннинг, Андерс Даниельсен Ли, Еспер Кристенсен, Лена Эндре, Кори Майкл Смит и Катрин Коэн.

Трейлер фильма «Сентиментальная ценность»

Когда выйдет фильм «Сентиментальная ценность» в России

В российских кинотеатрах премьера фильма «Сентиментальная ценность» пройдет 20 ноября.

Сентиментальная ценность, фильм.Стеллан Скарсгард рассказал о «непо-бейби» в киноиндустрии

Фильмы
