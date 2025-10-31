Вышел новый трейлер фильма «Сентиментальная ценность»

NEON опубликовал новый трейлер фильма Йоакима Триера «Сентиментальная ценность». Картина рассказывает о режиссере, который пытается наладить отношения со своими детьми.

В этом году фильм «Сентиментальная ценность» получил Гран-при Каннского кинофестиваля.

Кто снялся в фильме «Сентиментальная ценность»

В картине снялись Ренате Реинсве, Стеллан Скарсгард, Инга Ибсдоттер Лиллеос, Эль Фаннинг, Андерс Даниельсен Ли, Еспер Кристенсен, Лена Эндре, Кори Майкл Смит и Катрин Коэн.

Трейлер фильма «Сентиментальная ценность»

Когда выйдет фильм «Сентиментальная ценность» в России

В российских кинотеатрах премьера фильма «Сентиментальная ценность» пройдет 20 ноября.