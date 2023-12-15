Сергей Бурунов признался, что не хотел сниматься в экранизации «Бременских музыкантов»

Во время шоу «Это футбол, брат!» Сергей Бурунов вспоминал, что поначалу скептически отнесся к идее экранизации «Бременских музыкантов»: Я прочитал сценарий и отказался. Потом второй раз заходят, с другого конца. Я опять говорю: «Ну не могу, сопротивление не дает. Я не знаю, что играть. В мультфильме все понятно. Там главное — песня, они там не разговаривают. А люди когда поют и разговаривают стихами? В моменты своего наивысшего духовного подъема».

Но позже режиссер проекта Алексей Нужный смог убедить актера согласиться на роль: «Сошлись на том, что все-таки, если это художественное кино, какая-то человеческая линия у него (персонажа Сергея, короля, — прим.) должна быть. Что он очень тревожный и параноидальный отец по отношению к принцессе».

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