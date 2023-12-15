Сергей Бурунов рассказал о влиянии сериала «Слово пацана» на подростков

В шоу «Это футбол, брат!» Сергей Бурунов рассказал о влиянии сериала Жоры Крыжовникова «Слово пацана. Кровь на асфальте» на молодое поколение.

«Он затрагивает очень важные темы, над которыми стоит задуматься. Чтобы это наконец-то у нас у всех в головах стало отправной точкой осознания того, что насилие недопустимо на любых уровнях», — считает актер.

Бурунов добавил, что в детстве сам сталкивался с неблагополучными подростками: «Это была центральная улица, мы идем и слышим: «Э, стоять. Вы кто, откуда?» И я понимаю, что все. Их девять. И кричать западло, мои все молчат стоят. Они спрашивают: «С какого?» Я говорю, что с четвертого, кто-то из наших сказал, что с 16-го, кто-то с 17-го. Ну и все, нас взяли в кольцо и повели в подъезд, где-то между этажами. Я понимаю, что нам конец. И то ли они были какие-то вялые, между собой что-то разговаривали, хохотали. Я помню, что с ними разговаривал. Вероятно, от страха, чтобы их как-то отвлечь».

По словам актера, на тот момент он сам занимался спортом и достиг определенных результатов в восточных единоборствах, но все это не имело значения, ведь противостоять сразу девяти подросткам было невозможно.

«Кому-то не понравилось что-то, что я сказал, и он мне с ноги дал. Я чувствую, что у меня губа раздувается, и я в этот момент думаю: «Мать меня убьет», — вспоминает Бурунов.

В итоге все обошлось, компанию будущего актера отпустили, и они разошлись по домам.