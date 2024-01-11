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Сериал Братья Сунь: дата выхода, сюжет, трейлер
Фильмы и сериалы

Сегодня, 17:00

1 мин.

Вышел новый сериал «Братья Сунь» от создателей «Американской истории ужасов»

На Netflix вышел новый сериал «Братья Сунь»
Мария Маковей
Автор
Кадр из сериала «Братья Сунь».
Фото Кадр из сериала «Братья Сунь»
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4 января стриминговый сервис Netflix представил 8-серийный комедийный экшен «Братья Сунь».
По сюжету главный герой Чарлз Сунь внезапно приезжает в Лос-Анджелес из Тайваня к младшему брату Брюсу. С этого момента жизнь последнего превращается в настоящий боевик. Оказывается, отца семейства убил наемник, работающий на мощную азиатскую мафию. Чтобы защитить семью, Чарльз все рассказывает младшему брату, который до этого дня ничего не знал о тайной стороне семьи. Мать братьев охотно вступает в игру и делится некоторыми уловками, которые клан Сунь использовал ради своего спасения.

Режиссером «Братьев Сунь» выступил Кевин Танчароен («Воин», «Иллюзия», «Агенты Щ.И.Т»), а создателем проекта — Брэд Фалчук, который работал над нашумевшими картинами «Американская история ужасов» и «911: служба спасения».

Все восемь эпизодов сериала уже вышли и доступны к просмотру.

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