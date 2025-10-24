«Фишер» получил награду как лучший сериал на кинофестивале в Италии

Сериал «Фишер» победил в номинации «Лучшее тв-шоу» на Onirica Film Festival. Событие прошло в кинотеатре «Гарибальди» города Каррара — Тоскания. Жюри по достоинству оценило детективную историю, уделив особое внимание качественной драматургии, профессионализму актеров и уровню продакшена.

Ранее проект уже участвовал в международных фестивалях и был представлен на американском и европейском рынках. Менеджер по международной дистрибуции Art Pictures Distribution Анна Ведрова рассказала, что этот фестиваль для «Фишера» стал «по-настоящему особенным — десятым, юбилейным».

Премьера триллера состоялась в 2023 году. По сюжету трое детективов расследуют дело об исчезновении и убийстве детей в Одинцовском районе. Сериал был тепло принят зрителями и критиками, и после завершения второго сезона проект продлили еще на две главы.