Сериал Фишер: награда за лучший сериал на кинофестивале в Италии
Фильмы и сериалы

24 октября, 18:05

1 мин.

«Фишер» получил награду как лучший сериал на кинофестивале в Италии

Кристина Гергис
Автор
Кадр из сериала «Фишер», реж. реж. Сергей Тарамаев, Любовь Львова, more.tv, Wink
Фото Кадр из сериала «Фишер», реж. реж. Сергей Тарамаев, Любовь Львова, more.tv, Wink

Сериал «Фишер» победил в номинации «Лучшее тв-шоу» на Onirica Film Festival. Событие прошло в кинотеатре «Гарибальди» города Каррара — Тоскания. Жюри по достоинству оценило детективную историю, уделив особое внимание качественной драматургии, профессионализму актеров и уровню продакшена.

Ранее проект уже участвовал в международных фестивалях и был представлен на американском и европейском рынках. Менеджер по международной дистрибуции Art Pictures Distribution Анна Ведрова рассказала, что этот фестиваль для «Фишера» стал «по-настоящему особенным — десятым, юбилейным».

Премьера триллера состоялась в 2023 году. По сюжету трое детективов расследуют дело об исчезновении и убийстве детей в Одинцовском районе. Сериал был тепло принят зрителями и критиками, и после завершения второго сезона проект продлили еще на две главы.

Феномен Фишера: как сериал переворачивает представление о&nbsp;детективах?Феномен «Фишера»: как сериал переворачивает представление о детективах

1
Сериалы
    24.10.2025