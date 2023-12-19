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Сериал о группе Комбинация: сюжет, актеры, дата выхода, кадры со съемок
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Сегодня, 19:45

1 мин.

Стартовали съемки сериала о музыкальной группе «Комбинация»

Катерина Воскресенская
Киножурналист
Группа Комбинация.
Фото Кадр со съемок сериала о группе «Комбинация»
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Начались съемки сериала о музыкальной группе «Комбинация» для платформы Wink. Проект расскажет о творческом пути участниц поп-коллектива Татьяны Ивановой, Алены Апиной, Ольги Ахуновой и Юлии Козюльковой.

Сюжет сериала

После рождения дочери сотрудник саратовского ОБХСС Александр Шишинин (Никита Кологривый) решает воплотить свою давнюю мечту: начать продюсировать музыкальную группу.

Он знакомится с композитором Виталием Окороковым (Владимир Канухин), и они вместе собирают первый в Советском Союзе поп-коллектив, вокалистами и музыкантами которого стали только девушки.

Кто снимается в сериале о группе «Комбинация»

В проекте заняты Никита Кологривый, Елизавета Базыкина, Павел Прилучный, Анастасия Уколова, Даниил Воробьев, Аскар Ильясов, Дарья Руденок, Владимир Канухин, Полина Гухман, Татьяна Струженкова, Софья Володчинская и Екатерина Гончарова.

В проект войдет восемь серий. Дата его релиза пока неизвестна.

Первые кадры сериала о группе «Комбинация»

Кадр со съемок сериала о группе «Комбинация»
Фото Кадр со съемок сериала о группе «Комбинация»
Кадр со съемок сериала о группе «Комбинация»
Фото Кадр со съемок сериала о группе «Комбинация»
Кадр со съемок сериала о группе «Комбинация»
Фото Кадр со съемок сериала о группе «Комбинация»
Кадр со съемок сериала о группе «Комбинация»
Фото Кадр со съемок сериала о группе «Комбинация»
Кадр со съемок сериала о группе «Комбинация»
Фото Кадр со съемок сериала о группе «Комбинация»
Кадр со съемок сериала о группе «Комбинация»
Фото Кадр со съемок сериала о группе «Комбинация»
Кадр со съемок сериала о группе «Комбинация»
Фото Кадр со съемок сериала о группе «Комбинация»
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