Вышел новый аниме-сериал «Поднятие уровня в одиночку»

Аниме-сериал «Поднятие уровня в одиночку» — это история об обычном парне Ча Чжону-у, который живет в мире, где 10 лет назад открыли врата в другое измерение, чтобы люди могли охотиться на монстров и зарабатывать на этом деньги. Однако парень не наделен никакими выдающимися способностями, чтобы сражаться с монстрами. Он охотится один и зарабатывает копейки.

Но все меняется, когда герой попадает в ловушку и оказывается в подземелье. Там он находит таинственную книгу, которая дает ему уникальную возможность поднимать свой уровень и получать новые навыки каждый раз, когда он убивает монстра. С помощью обретенной силы Ча Чжону-у начинает покорять все больше опасных подземелий и зарабатывать огромные деньги.

Однако о необыкновенной силе героя узнают мощные охотники, которые хотят использовать его способности в собственных целях. Ча Чжону-у понимает, что его жизнь в опасности. Премьера картины состоялась 7 января 2024 года. Всего сериал состоит из 8 эпизодов.

Трейлер аниме-сериала «Поднятие уровня в одиночку»

Расписание серий: