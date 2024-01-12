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Сериал Поднятие уровня в одиночку: дата выхода, расписание серий, трейлер
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Сегодня, 16:30

1 мин.

Вышел новый аниме-сериал «Поднятие уровня в одиночку»

Мария Маковей
Автор
Фото Кадр из аниме-сериала «Поднятие уровня в одиночку»
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Аниме-сериал «Поднятие уровня в одиночку» — это история об обычном парне Ча Чжону-у, который живет в мире, где 10 лет назад открыли врата в другое измерение, чтобы люди могли охотиться на монстров и зарабатывать на этом деньги. Однако парень не наделен никакими выдающимися способностями, чтобы сражаться с монстрами. Он охотится один и зарабатывает копейки.

Но все меняется, когда герой попадает в ловушку и оказывается в подземелье. Там он находит таинственную книгу, которая дает ему уникальную возможность поднимать свой уровень и получать новые навыки каждый раз, когда он убивает монстра. С помощью обретенной силы Ча Чжону-у начинает покорять все больше опасных подземелий и зарабатывать огромные деньги.

Однако о необыкновенной силе героя узнают мощные охотники, которые хотят использовать его способности в собственных целях. Ча Чжону-у понимает, что его жизнь в опасности. Премьера картины состоялась 7 января 2024 года. Всего сериал состоит из 8 эпизодов.

Трейлер аниме-сериала «Поднятие уровня в одиночку»

Расписание серий:

  • серия 1 — 7 января;
  • серия 2 — 14 января;
  • серия 3 — 21 января;
  • серия 4 — 28 января;
  • серия 5 — 4 февраля;
  • серия 6 — 11 февраля;
  • серия 7 — 18 февраля;
  • серия 8 — 25 февраля.
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