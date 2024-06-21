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Сериал Приставы: последняя роль Заворотнюк — дата выхода, где смотреть
Фильмы и сериалы

Сегодня, 18:35

1 мин.

Сериал «Приставы» с последней ролью Анастасии Заворотнюк покажут по ТВ

Катерина Воскресенская
Киножурналист
Кадр из сериала «Приставы»
Фото Кадр из сериала «Приставы»
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Телеканал НТВ покажет сериал «Приставы», где Анастасия Заворотнюк сыграла свою последнюю роль. Сюжет проекта сосредоточен на специфике работы сотрудников территориального подразделения службы судебных приставов.

«Настя играла судью, которая в прошлом посадила человека. Спустя много времени он вышел, стал угрожать ей и захотел отомстить. А наши главные герои защищают ее», — рассказал режиссер-постановщик Владимир Нахабцев.

В проекте также снялись Андрей Чадов, Анна Попова, Наталия Антонова, Егор Хворов, Алексей Гришин, Кирилл Мелехов, Александр Никитин, Владимир Юматов и Сергей Годин.

Премьера сериала «Приставы» пройдет 24 июня на НТВ в 22:10.

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