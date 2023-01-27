Даты выхода серий сериала The Last of Us от HBO

27 января, 23:44
Телекомпания HBO сняла сериал по полярной игре The Last of Us.
Всего в первом сезоне будет девять серий — причем разной продолжительности. Они будут выходить один раз в неделю.
Даты выхода серий сериала The Last of Us
Первая серия — 16 января 2023 года
Вторая серия — 23 января 2023 года
Третья серия — 30 января 2023 года
Четвертая серия — 6 февраля 2023 года
Пятая серия — 13 февраля 2023 года
Шестая серия — 20 февраля 2023 года
Седьмая серия — 27 февраля 2023 года
Восьмая серия — 6 марта 2023 года
Девятая серия — 13 марта 2023 года
Телекомпания HBO официально продлила экранизацию игры The Last of Us на второй сезон. Об этом создатели проекта объявили после выхода всего лишь двух эпизодов.
На данный момент каких-либо подробностей продолжения нет. Второй сезон будет основан на The Last of Us Part II, так как первый охватит все события оригинальной игры.