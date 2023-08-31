Сериал «Великая» о Екатерине II закрыли после третьего сезона

30 августа западные СМИ сообщили о решении стримингового сервиса Hulu не продолжать популярное шоу о российской императрице. Ранее планировалось, что сериал «Великая» будет состоять из шести сезонов, однако вышедший в мае третий теперь станет финальным. Причина закрытия не сообщается, что вызвало у зрителей еще больше вопросов, ведь проект получал положительные отзывы и номинации на такие престижные премии, как «Эмми» и «Золотой глобус».

Напомним, что «Великая» повествует о молодости Екатерины II и ее попытках обустроить Россию. Главную роль исполнила Эль Фаннинг («Малефисента», «Неоновый демон»), а в образе ее супруга — Петра III — появился Николас Холт («Молокососы», «Безумный Макс: Дорога ярости»). Также в съемках принимали участие Джейсон Айзекс (Люциус Малфой в саге о Гарри Поттере), Джиллиан Андерсон («Секретные материалы», «Сексуальное просвещение») и многие другие.