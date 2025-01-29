Объявлены номинанты премии «Сезар»

Стали известны номинанты французской премии «Сезар». За звание лучшего фильма будут бороться такие проекты, как «Граф Монте-Кристо», «Эмилия Перес» и «Братья по нотам», а в числе номинантов за лучшую международную картину — «Субстанция», «Зона интересов» и «Анора».

Номинанты премии «Сезар» — 2025

Лучший фильм

«Граф Монте-Кристо»

«Эмилия Перес»

«Братья по нотам»

«История Сулеймана»

«Милосердие»

Лучший режиссер

Жиль Лелуш — «Разбитые сердца»

Александр де Ла Пательер и Матье Делапорт — «Граф Монте-Кристо»

Жак Одиар — «Эмилия Перес»

Борис Ложкин — «История Сулеймана»

Ален Гироди — «Милосердие»

Лучший оригинальный сценарий

«Борго»

«Братья по нотам»

«История Сулеймана»

«Милосердие»

«Святая корова»

Лучший адаптированный сценарий

«Граф Монте-Кристо»

«Эмилия Перес»

«Самый ценный груз»

Лучшая актриса

Адель Экзаркопулос — «Разбитые сердца»

Карла София Гаскон — «Эмилия Перес»

Афсия Эрзи — «Борго»

Зои Салдана — «Эмилия Перес»

Элен Венсан — «Что случилось осенью»

Лучший актер

Франсуа Сивиль — «Разбитые сердца»

Бенжамен Лаверн — «Братья по нотам»

Карим Леклу — «История Джима»

Пьер Нине — «Граф Монте-Кристо»

Тахар Рахим — «Месье Азнавур»

Лучший дебютный фильм

«Дикий алмаз», режиссер Агат Ридингер

«След призраков», режиссер Жонатан Милле

«Королевство», режиссер Жюльен Колонна

«Нечто дополнительное», режиссер Виктор Артус Соларо

«Святая корова», режиссер Луиз Курвуазье

Лучший международный фильм

«Анора»

«Семя священного инжира»

«Ученик. Восхождение Трампа»

«Субстанция»

«Зона интересов»

Лучший анимационный фильм

«Течение»

«Самый ценный груз»

«Дикари»

Лучший документальный фильм