Объявлены номинанты премии «Сезар»

Стали известны номинанты французской премии «Сезар». За звание лучшего фильма будут бороться такие проекты, как «Граф Монте-Кристо», «Эмилия Перес» и «Братья по нотам», а в числе номинантов за лучшую международную картину — «Субстанция», «Зона интересов» и «Анора».
Номинанты премии «Сезар» — 2025
Лучший фильм
- «Граф Монте-Кристо»
- «Эмилия Перес»
- «Братья по нотам»
- «История Сулеймана»
- «Милосердие»
Лучший режиссер
- Жиль Лелуш — «Разбитые сердца»
- Александр де Ла Пательер и Матье Делапорт — «Граф Монте-Кристо»
- Жак Одиар — «Эмилия Перес»
- Борис Ложкин — «История Сулеймана»
- Ален Гироди — «Милосердие»
Лучший оригинальный сценарий
- «Борго»
- «Братья по нотам»
- «История Сулеймана»
- «Милосердие»
- «Святая корова»
Лучший адаптированный сценарий
- «Граф Монте-Кристо»
- «Эмилия Перес»
- «Самый ценный груз»
Лучшая актриса
- Адель Экзаркопулос — «Разбитые сердца»
- Карла София Гаскон — «Эмилия Перес»
- Афсия Эрзи — «Борго»
- Зои Салдана — «Эмилия Перес»
- Элен Венсан — «Что случилось осенью»
Лучший актер
- Франсуа Сивиль — «Разбитые сердца»
- Бенжамен Лаверн — «Братья по нотам»
- Карим Леклу — «История Джима»
- Пьер Нине — «Граф Монте-Кристо»
- Тахар Рахим — «Месье Азнавур»
Лучший дебютный фильм
- «Дикий алмаз», режиссер Агат Ридингер
- «След призраков», режиссер Жонатан Милле
- «Королевство», режиссер Жюльен Колонна
- «Нечто дополнительное», режиссер Виктор Артус Соларо
- «Святая корова», режиссер Луиз Курвуазье
Лучший международный фильм
- «Анора»
- «Семя священного инжира»
- «Ученик. Восхождение Трампа»
- «Субстанция»
- «Зона интересов»
Лучший анимационный фильм
- «Течение»
- «Самый ценный груз»
- «Дикари»
Лучший документальный фильм
- The Belle from Gaza
- Bye Bye Tiberias
- Dahomey
- Ernest Cole: Lost and Found
- The Bertrand's Farm
- Madame Hofmann