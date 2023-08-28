Шерлока Холмса и Маргариту назвали лучшими персонажами отечественных экранизаций

Онлайн-кинотеатр Start и книжный сервис «ЛитРес» опубликовали результаты опроса, который выявил литературных героев, наиболее удачно переданных в советском кино. Рейтинг возглавил Шерлок Холмс в исполнении Василия Ливанова. На втором месте оказался Филипп Преображенский из «Собачьего сердца», а замкнул тройку Остап Бендер из «12 стульев». В десятку лучших также вошли Д'Артаньян, Барон Мюнхаузен, Алиса Селезнева и другие.

Фото Кадр из сериала «Мастер и Маргарита»

Что касается современных российских экранизаций, две первых строчки заняли персонажи телеадаптации «Мастера и Маргариты»: сама Маргарита и Воланд. На третьем месте расположился Антон Городецкий из «Ночного дозора».