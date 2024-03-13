Шэрон Стоун назвала имя продюсера, который просил ее вступить в интимную связь с партнером по фильму

В подкасте журналиста Луи Теру Шэрон Стоун рассказала, что продюсер фильма «Щепка» Роберт Эванс предложил ей вступить в интимную связь со своим партнером по фильму Уильямом Болдуином, чтобы на экране между персонажами было больше химии.

«Он бегал по своему офису в темных очках и объяснял мне, что спал с Авой Гарднер, а мне нужно переспать с Билли Болдуином, чтобы он лучше играл», — вспоминала актриса.

Шэрон Стоун добавила, что не хотела таким образом решать проблему недостаточно хорошей актерской игры своего партнера: «Мне не нужно было заниматься сексом с Майклом Дугласом (партнер Шэрон Стоун в фильме «Основной инстинкт», — Прим. Ред.). Майкл мог прийти на работу и сделать все, что от него требуется».

«Щепка» — картина Филлипа Нойса 1993 года, в которой главная героиня становится объектом соперничества двух мужчин.