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Шэрон Стоун назвала имя продюсера, который просил ее вступить в интимную связь с партнером по фильму
Фильмы и сериалы

13 марта, 21:45

1 мин.

Шэрон Стоун назвала имя продюсера, который просил ее вступить в интимную связь с партнером по фильму

Катерина Воскресенская
Киножурналист
Кадр из фильма «Щепка».
Фото Кадр из фильма «Щепка»
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В подкасте журналиста Луи Теру Шэрон Стоун рассказала, что продюсер фильма «Щепка» Роберт Эванс предложил ей вступить в интимную связь со своим партнером по фильму Уильямом Болдуином, чтобы на экране между персонажами было больше химии.

«Он бегал по своему офису в темных очках и объяснял мне, что спал с Авой Гарднер, а мне нужно переспать с Билли Болдуином, чтобы он лучше играл», — вспоминала актриса.

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Шэрон Стоун добавила, что не хотела таким образом решать проблему недостаточно хорошей актерской игры своего партнера: «Мне не нужно было заниматься сексом с Майклом Дугласом (партнер Шэрон Стоун в фильме «Основной инстинкт», — Прим. Ред.). Майкл мог прийти на работу и сделать все, что от него требуется».

«Щепка» — картина Филлипа Нойса 1993 года, в которой главная героиня становится объектом соперничества двух мужчин.

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