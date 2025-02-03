Дата выхода 3-го сезона сериала «Шершни»: расписание релиза эпизодов

14 февраля состоится премьера третьего сезона сериала «Шершни». В центре сюжета проекта — женская футбольная команда, потерпевшая крушение в лесной глуши во время полета над Канадой. Уцелевшим пришлось в течение 19 месяцев выживать любой ценой.

«Шершни» также рассказывает о жизни героинь и в наши дни, показывая, как они справляются с пережитой психологической травмой.

Кто снялся в сериале «Шершни»

В проекте снялись Тони Сайпресс, Мелани Лински, Кристина Риччи, Софи Нелисс, Джасмин Савой Браун, Софи Тэтчер, Сэмми Ханратти, Стивен Крюгер, Уоррен Коул, Кортни Итон и Лив Хьюсон.

Трейлер 3-го сезона сериала «Шершни»

Расписание релиза эпизодов 3-го сезона сериала «Шершни»

1 серия 14 февраля 2 серия 14 февраля 3 серия 23 февраля 4 серия 2 марта 5 серия 9 марта 6 серия 16 марта 7 серия 23 марта 8 серия 30 марта 9 серия 6 апреля 10 серия 13 апреля

Где смотреть 3-й сезон сериала «Шершни»

Все эпизоды третьего сезона сериала «Шершни» будут доступны для просмотра на Showtime и Paramount+. В России третий сезон «Шершней» появится в онлайн-кинотеатре «Амедиатека» одновременно со всем миром.

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