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Шершни 3 сезон: трейлер и дата выхода — кто снялся
Фильмы и сериалы

Сегодня, 10:35

1 мин.

Вышел трейлер 3-го сезона «Шершней»

Катерина Воскресенская
Киножурналист
Кадр из 3-го сезона сериала «Шершни», реж. Барт Никерсон, Джонатан Лиско, Пит Чатмон / Showtime
Фото Кадр из 3-го сезона сериала «Шершни», реж. Барт Никерсон, Джонатан Лиско, Пит Чатмон / Showtime
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Yellowjackets опубликовал трейлер третьего сезона сериала «Шершни», в котором прошлое главных героинь настигает их.

Проект рассказывает о женской футбольной команде, потерпевшей крушение в лесной глуши во время полета над Канадой. В течение девятнадцати месяцев уцелевшим приходится выживать любой ценой.

Сериал отслеживает жизнь героинь и в наши дни, показывая, как они справляются с пережитой психологической травмой.

Кто снялся в сериале «Шершни»

В проекте снялись Тони Сайпресс, Мелани Лински, Кристина Риччи, Софи Нелисс, Джасмин Савой Браун, Софи Тэтчер, Сэмми Ханратти, Стивен Крюгер, Уоррен Коул, Кортни Итон и Лив Хьюсон.

Трейлер 3-го сезона сериала «Шершни»

Когда выйдет 3-й сезон сериала «Шершни»

Премьера третьего сезона сериала «Шершни» пройдет 14 февраля 2025 года.

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