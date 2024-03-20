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Ширли 2024: дата выхода, сюжет, актеры, трейлер, где смотреть
Фильмы и сериалы

20 марта, 19:00

1 мин.

Биографическая драма «Ширли» с Реджиной Кинг выйдет 22 марта

Катерина Воскресенская
Киножурналист
Кадр из фильма «Ширли».
Фото Кадр из фильма «Ширли»
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22 марта на платформе Netflix выйдет биографическая картина «Ширли» о первой темнокожей женщине, стремящейся баллотироваться на пост президента США. Главную роль в проекте исполнила Реджина Кинг.

Фильм построен на идее о том, что не только победы имеют значение. Изменить мир может даже попытка их одержать.

Режиссером и сценаристом проекта выступил Джон Ридли («Пять дней после катастрофы»).

В «Ширли» снялись Лэнс Реддик, Терренс Ховард, Лукас Хеджес, Майкл Черрие, Брайан Митчелл, Кристина Джексон, Андре Холланд, Дориан Миссик и Реина Кинг.

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